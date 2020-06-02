وزير العدل: تعديل تشريعي لتسجيل أحكام الصحة والنفاذ فورا بالشهر العقاري

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك تعديلا تشريعيا سيجرى إصداره لتسجيل أحكام الصحة والنفاذ بشكل فورى في الشهر العقارى.

وأضاف وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أنه تم الاتفاق مع مصلحة البريد للحصول على عدد من مقرات تصل لـ 33 مقرا داخل مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متابعًا: "عدد المقرات محدود ومنه مقرات حالتها يرثى لها".

وواصل: "هناك 114 مقرا آخر معروضين سيتم الاختيار منهم"، مشيرًا إلى أنه يوجد 431 مقر توثيق على مستوى الجمهورية".

وأردف: "قطعنا خطوات بالتعاون مع وزارة الاتصالات لعمل التوكيلات أونلاين واستلامها فيما بعد من المقار".