"الصحة": تجربة استخدام البلازما لعلاج مصابي كورونا إيجابية للغاية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لنحو 30 حالة، والتجربة بها مؤشرات إيجابية للغاية، ولذلك بدأت الوزارة بدعوة المواطنين المتعافين من الفيروس بالتبرع بالبلازما، والتي تخصع لعدة فحوصات ويتم استخدامها بالحقن للحالات الحرجة.

وأضاف "مجاهد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام"، المذاع على شاشة قناة TEN، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن مراكز نقل الدم في المحافظات تخضع لإجراءات شديدة جدا في مكافحة العدوى، "التبرع بالدم في مصر في الآونة الأخيرة له سمعة طيبة، وقدرنا نحصل على ثقة المتبرع والإقبال على التبرع حتى في أوقات الحظر كان بشكل كبير".

وأكد أن هناك زيادة في عدد المستشفيات المجهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية يصل عددها إلى 576، ويجري من خلالها تقييم الحالات المصابة ويجرون كل الفحوصات، كما أنها تحتوي على أسرّة عزل طبقا للبروتوكول.

وأشار إلى أن الخدمة موجودة، وبها أماكن كثيرة داخل المستشفيات، لكن هناك بعض المواطنين يطلب أنه يتلقى الخدمة بالمستشفيات الخاصة وهو ما أتاحته الوزارة، مع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والبروتوكول العلاجي.