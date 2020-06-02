الصحة: هناك تجارب سريرية على كورونا ونأمل أن نقود قاطرة العالم بالشفاء

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه لا يوجد أي دراسة تؤكد أن المصاب بفيروس كورونا وتعافي منه لا يمكن أن يصاب مرة أخرى، لافتاً إلى أنه فيروس يتم معاملته كالإنفلونزا والفيروسات الأخرى وأنه من الممكن أن يتحور مرة أخرى والمناعة لا تتعرف عليه فكان الممكن أن يصاب مرة ثانية.

وأضاف حسني، خلال حواره مع الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أن الدراسة الهندية التي تمت على دواء بلاكونيل كانت كوقاية للأطباء "الطبيب الذي تعرض لحالة مشتبهة فيها أو مؤكدة بكورونا ولم يكن يستخدم وسائل الوقاية اللازمة له سواء كان كمامة وغيرها من الممكن أن يستخدم البلاكونيل لمدة وجرعة معينة مشروطة عبارة عن قرصين صباحا ومساءا في اليوم الأول وبعد أسبوع نفس النظام" ووضع هذا الدواء للأطباء في مستشفيات العزل فقط.

وتابع، أن هناك بعض التجارب السريرية على بعض الأدوية نأمل أن نقود قاطرة العالم في الشفاء من كورونا، لكن لم يتم الإعلان إلا بعد أن تكون نتائجنا مؤكدة ونظهر ونعلن للعالم أننا لا نبيع الوهم بل حقائق علمية.

واستكمل، أنه لا يوجد مانع من تناول الثروماكس لسبب أنه عندما تم وضعه في بروتوكول العلاج المصري لم نضعه كمضاد حيوي ولكن لتظبيط المناعة للفيروسات، ويتم تناوله مع الفيتامينات في حالة وجود عرض، مشيراً إلى أن أكثر شيء أثبتته الدراسات وأكدت عليه وزارة الصحة هو أن أكثر شيء فعال هو بدأ العلاج من مرحلة الاشتباة وهذا ما يقينا من الوفيات.