 وزير العدل: الرئيس طلب مني تطوير المحاكم.. وقال لي "عاجبك شكلها؟"

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سأله عن أحوال المحاكم في مصر، في إشارة إلى مطالبته لتطوير المحاكم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون": "الرئيس قالي عاجبك شكل المحاكم اللي بيشتغل فيها القضاة؟ قلتله في خطة لتطوير المحاكم على 3 مراحل، وفرنا أرضيات ودهانات". ووجه وزير العدل، التحية للقضاة والمحامين والشرطة والموظفين والمواطنين، مؤكدًا أنهم ملتزمون بنسبة 100% في المحاكم.

وتابع: "رفعنا كفاءة 91 محكمة خلال الفترة الماضية. ولدينا خطة متوسطة وطويلة المدى للمحاكم، ولدينا خطة من 3 مراحل لتطوير 339 محكمة تنتهي بالكامل في شهر إبريل المقبل، منها استراحات القضاة وغرفة المداولة، وسنعمل على توفير بيئة عمل تليق باسم ومحاكم مصر".

وأردف: "زودنا القضاة بالمادة العلمية، وهي موسوعة وزعناها على كل أعضاء الجهات القضائية، وهي إلكترونية تحدث أولا بأول شاملة كل القوانين والأحكام والقرارات القضائية، دون مقابل".