الغرف التجارية: الكمامات متوفرة بالأسواق من 3 لـ5 جنيهات حسب الجودة

اعلنت الغرف التجارية بالمحافظات عن التزام التجار بالاجراءات الاحترازية للدولة وكشفت عن توافر الكمامات والمطهرات والمعقمات فى الأسواق باسعار مناسبة تتراوح مابين 3و5 جنيه للكمامة الواحدة حسب الجودة.

قال المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إنه شدد على التجار ومنتسبى الغرف التجاريه بالالتزام الكامل بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة فى ظل خطة الحكومة للتعايش مع كورونا .ونوه ببدء التعايش السلمي مع الفيروس من خلال انتعاش بيع الماسكات والمطهرات فى الصيدليات بشكل كبير بعد زيادة الإنتاج من قبل الدولة وبأسعار مناسبة وفى متناول الجميع وهناك عروض على بيعها.

وأشار رئيس الاتحاد إلى الرغبة الكبيرة من التجار فى تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس ومساندة الحكومة فى تنفيذ خطتها.