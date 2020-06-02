شرطة لوس أنجلوس: اعتقال 2700 شخص منذ بدء الاحتجاجات

أعلنت شرطة ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، اعتقال 2700 شخص منذ بدء الاحتجاجات بسبب قضية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وكان حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية، رالف نورثام، رفض اليوم الثلاثاء، طلبا من وزير الدفاع مارك إسبر، بإرسال ما بين 3 آلاف إلى 5 آلاف من عناصر الحرس الوطني بالولاية إلى واشنطن العاصمة، في إطار استعراض ضخم للقوة نظمته إدارة الرئيس دونالد ترامب ردا على الاحتجاجات العنيفة.

وقال ميرسر، إن تصريحات ترامب بشأن حكام الولايات التي قال فيها الرئيس إن معظم حكام الولايات "ضعفاء" ويحتاجون إلى "السيطرة" على الشوارع، لعبت دورا في القرار.