رئيس هيئة الجودة: طرح 30 مليون كمامة قماش للسوق المحلي

قال المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن الكمامة القماش عالميا ليس لها مواصفات محددة، وإنما بدأت في بعض الدول بوضع بعض الاشتراطات لها وعلى رأسها فرنسا وجنوب أفريقيا، ومجموعة من الدول وقلنا يجب أن نكون على نفس الدور معهم ونواكب المستوى الدولي، لافتاً إلى أننا أصدرنا مجموعة من المتطلبات الخاصة التي نستطيع من خلالها تحقيق الأمن والأمان للمواطن وعمل إجراءات حماية للمواطنين وتوحيد المفاهيم لجميع المصنعين.

وأضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه عند اختيار الكمامة كان بناء على أسلوب علمي وخضعها لمجموعة من الاختبارات أولها هي عمل اختبار كفاءة لها ويحدد نسبة منع الفيروس والميكروب بأي نسبة، وثانيا أن تكون مقاومة وعازلة لتغلغل المياه وعدم نفاد المياه من خلالها بسهولة لمنع تكون الجراثيم والفيروسات، ثالثاً عمل اختبارات تنفسية للهواء لكي تكون عملية التنفس سهلة بالنسبة للمواطن أثناء ارتداء الكمامة.

وتابع، أن أي نوع من أنواع الغزل داخل في إنتاج الكمامة القماش يجب أن يكون آمنا ويمكن استخدامه بأمان حتى لا يؤثر على الجلد أو الوجه، مؤكداً أن الكمامة تصنع بأبعاد محددة يجب أن تكون ثابتة لا تتغير أثناء لابد أن تستخدم على الأقل من 30 إلى 50 مرة، وهذه هي المواصفات الآمنة للكمامة، بالإضافة إلى أنه تم وضع طريقة الاستخدام مع كل كمامة عن طريق لبسها وغسلها وتوضيح العلامة التجارية.

واستكمل، أن الكمامة القماش ليست طبية بمعني أن المصاب بفيروس كورونا لا يستخدمها وتستخدم للشخص السليم فقط وحدث تعاون بين وزارة الصحة والتخطيط لكي تكون هذه الإشتراطات تحقق الأمان للمواطن العادي وهي تحمي وتمنع إنتقال الفيروس من شخص لآخر وذلك لتحقيق مسألة التعايش والتباعد الإجتماعي بين المواطنين، وأن الكمامة لا تحمي بنسبة 100٪ وإنما بإتباع التعليمات.

وأوضح، أن وزارة التجارة والصناعة تستهدف إنتاج حوالي 30 مليون كمامة لطرحها في السوق المحلي وتحقيق احتياجاتنا والفائض يتم تصديره للخارج.