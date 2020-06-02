تنفيذ 28 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالغربية

تواصل محافظة الغربية بمختلف المراكز والمدن تنفيذ قرارات الإزالة علي كافة التعديات الواقعة علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم وحسم مع المعتدين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

وتمكنت الاجهزة المعنية اليوم من تنفيذ 28 قرار إزالة، شملت 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء علي مساحة 597 متر بمركز طنطا وحي اول وثان طنطا وحي اول المحلة الكبرى ومركز قطور ، وعدد 1 قرار ازالة لحالة تعد علي اراضي زراعية علي مساحة 19 سهم، و 3 قرارت ازالة لمخالفات بناء علي مساحة 590 متر ، و 17 قرار ازالة تعديات علي املاك الدولة علي مساحة 1610 متر بمركز سمنود كما أسفرت الحملات عن إزالة فى المهد ل 5 حالات تعد علي اراضي زراعية علي مساحة 2 قيراط و 13 سهم بمركزي زفتي والسنطة، وإزالة 6 مخالفات بناء علي مساحة 333 متر بمركزي قطور وطنطا .