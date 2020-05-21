القنطرة شرق تزيل تعديات على الأراضي الزراعية في"جلبانة" وتفتح شارعين

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملة إزالة اليوم بقرية جلبانة التابعة للمدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة سور بطول 75 متر بعرض 6 متر وفتح الشارع المغلق، كما تم إزالة سور بطول 35 متر وعرض6 متر وتم فتح الشارع، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وضمت حملة الإزالة كلا من أحمد الإسناوي نائب رئيس المركز والمدينة، وأحمد حمود رئيس قرية جلبانة، ومحمد صابر مساعد رئيس المدينة، وإبراهيم فايز مدير الإدارة الهندسية وأعضاء قسم المرافق والإشغالات بالقرية.

وأصدررئيس المركز والمدينة توجيهاته إلي رؤساء القرى بضرورة اليقظة أثناء عطلة عيد الفطر المبارك لمنع أي تعديات علي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة، وتحرير محاضر للمخالفين وعرضها على النيابة العسكرية.