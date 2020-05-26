إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية في ثالث أيام عيد الفطر بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إزالة 4 حالات تعدٍ جديدة خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك، منها 3 حالات على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت 23 سهمًا، وحالة واحدة لبناء مخالف بمساحة 114 مترًا مربعًا.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه لا تهاون مطلقًا ولا تفريط فى شبر واحد من أراضي الدولة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من جانبه شخصيًا لملف الإزلات للتعديات باعتبارها قضية قومية.

ولفت "مختار" إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضي وحتى اليوم، ارتفع ليصل إلى 422 حالة إزالة، مشيرًا إلى استعادة 17 فدانًا و7 قيراط و8 أسهم من الأرض الزراعية، وما يزيد على 15 ألف متر مربع أرض أملاك دولة، أو أرض تم إزالة تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.