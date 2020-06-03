رئيس اتصالات النواب يشيد بتطبيق صحة مصر: روشته معلومات عن كورونا

أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يتابع بشكل متواصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل محافظة القليوبية ،باعتبارها من المحافظات الأعلى إصابة بكوفيد 19.

وقال "بدوى" فى تصريح لـ"الوطن" إنه خصص رقما ساخنا لتلقى استغاثات المصابين بهذا الفيروس ،بهدف سرعة التحرك وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم ،ولاسيما أن الحركة لاتهدأ قبل ساعات الحظر.

وأوضح أهمية استمرار التباعد الاجتماعى بين المواطنين ،لمواجهة تفشى هذا الوباء بين المواطنين فى مصر، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية خلال فترة تواجد الشخص بالشارع، مبينا أن تطبيق صحة مصر التابع لوزارة الصحة نجح فى توصيل كثير من المعلومات للمواطنين حول الفيروس، ووصف إياه "بروشتة معلومات" عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.