مستشار ترامب السابق يكشف سر منظمة أنتيفا التي تشعل تظاهرات أمريكا

قال الدكتور وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المظاهرات في الولايات المتحدة تضم 3 مجموعات أساسية، أولها الغاضبون ولكنهم قلة ولا يعبرون عن أنفسهم بسرقة المحلات أو إثارة الفوضى، والمجموعة الثانية فهي منظمة انتيفا وهم فوضويون ويسعون للتخريب وممولون من الداخل والخارج، والمجموعة الثالثة هم الغوغائيون واللصوص ولا علاقة لهم بالقضية أو بانتيفا.

وأضاف فارس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يُذاع عبر قناة "صدى البلد" أن خطة الرئيس الأمريكي ترامب تمثلت في إلقاء خطاب حاسم مع الفوضويين وتوجيه رسالة أخرى للغاضبين مع عدم السماح للتظاهر في محيط البيت الأبيض وهو ما نجحت فيه القيادة الأمريكية أمس وتسعى لعدم تكراره الليلة، خاصة أن المخربين كانوا يريدون إخراج ترامب من البيت الأبيض.

وأشار فارس إلى أن المعارضة الأمريكية تحت ضغط كبير أكثر من الإدارة الأمريكية نفسها لأن المواطن يسعى إلى الإستقرار والإعلام الأمريكي لا يهتم بالتظاهرات بقدر اهتمامه بالتخريب.

وأوضح فارس أن الحرس الوطني كافيا للسيطرة على الوضع وأن التلويح بنزول الجيش أداة ردع يضعها ترامب في حساباته وفي كل السيناريوهات ستكون المكاسب لترامب اكبر من المعارضة.

وأكد فارس أنه تعرض لهجوم من قطر وجماعة الإخوان الإرهابية لأنه يعرف مخططاتهم أثناء الحملة الإنتخابية السابقة ومع قرب الإنتخابات المقبلة عاد الهجوم من خلال نيويورك تايمز وواشنطن بوست بحملات كاذبة لأنه يواجه الإرهاب وحتى لا يتم تعيينه في الإدارة الأمريكية المقبلة حال نجاح ترامب خصوصا كونه مع مصر قلبا وقالبا وسيظل معها، وهاتان الصحيفتان تعتمدان على الإخوان الإرهابيين في مصادرهم.