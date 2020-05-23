الولايات المتحدة تتهم الصين بتعطيل رحلات الطيران الأمريكية إليها

اتهمت وزارة النقل الأمريكية، الحكومة الصينية بمنع شركات الطيران الأمريكية من استئناف رحلاتها الجوية إلى الصين، ودعت شركات النقل الجوي الصينية إلى تقديم جداول الرحلات للحكومة الأمريكية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تصل إلى حد فرض قيود على شركات الطيران الصينية، لكنها قالت إن المحادثات مع الصين فشلت في التوصل إلى اتفاق، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

ووصفت وزارة النقل الأمريكية الوضع بأنه "خطير"؛ لأن كلا من خطوط دلتا الجوية والخطوط الجوية المتحدة تريد استئناف رحلاتها إلى الصين في يونيو، رغم استمرار شركات الطيران الصينية في الرحلات الجوية إلى أمريكا خلال جائحة كورونا.

وبحسب طلب وزارة النقل الأمريكية، يتعين على شركات الطيران الصينية، بما في ذلك شركة آير تشاينا تشاينا ايسترن آيرلاينز، وشركة تشاينا ساذرن آيرلاينز، وشركة هاينان آيرلاينز القابضة، تقديم جداول وتفاصيل أخرى للرحلات الجوية بحلول 27 مايو.

في سياق متصل، أفادت وزارة التجارة الأمريكية إنها ستضيف 33 شركة ومؤسسة صينية إلى القائمة الاقتصادية السوداء، مؤكدة أن 9 مؤسسات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان و 24 أخرى لأنها تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن هذه المنظمات الـ9 متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال الحملة القمعية الصينية والاعتقالات التعسفية الضخمة والعمل القسري والإشراف على الأويغور والكازاخستانيين وغيرهم من الجماعات المسلمة الصغيرة في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم.