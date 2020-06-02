مجدي يعقوب يستجيب للطبيب الذي فقد بصره.. ويوافق على مقابلته

أعلن الطبيب محمود سامي، الذي فقد بصره أثناء العمل في أحد المستشفيات التي تعالج مرضى فيروس كورونا، رغبته في لقاء الدكتور مجدي يعقوب، الجراح العالمي، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "MBC مصر".

وفور انتهاء المكالمة، وعودة البرنامج بعد الفاصل الإعلاني، أعلن شريف عامر، أن فريق عمل الطبيب مجدي يعقوب، تواصل مع فريق إعداد برنامجه، وأبلغه أنه يريد الحصول على رقم الطبيب محمود سامي، لتلبية رغبته.

وأجرى شريف عامر، مداخلة هاتفية أخرى مع الطبيب محمود سامي، حيث أعرب الأخير عن سعادته الغامرة بهذا الأمر، وقال: "الخبر ده أسعدني، وأنا بحبه من زمان جدا وهو مثلي الأعلى في الحياة بإنسانيته واللي قدمه لمصر والعالم كله".

وتابع: "كان بيصيبني نوع من الغيرة الإيجابية من اللي بيقدمه وكان نفسي أكون تلميذه أو في فريق العمل بتاعه".