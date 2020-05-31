الطبيب البطل محمود سامي: حالتي تتحسن ببطء.. وأمر علاجي في الخارج وارد

كشف الدكتور محمود سامي، الطبيب الذي فقد بصره أثناء مواجهة فيروس كورونا، عن آخر تطورات حالته الصحية قائلا: "النهاردة أحسن من امبارح وبكرة هيكون أحسن من النهاردة"، موضحا أنّ الأطقم الطبية تتحمل عبئا كبيرا: "هما قدها، وحاسين ان الناس بتقدر شغلهم وده بيخليهم يقدموا أقصى جهد".

وأضاف سامي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هدا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى: "شفت من الأطقم الطبية كل شجاعة وخوف على الناس، وشايفهم مكملين في شغلهم مهما كانت الظروف الصعبة اللي حواليهم، وينقصهم تشجيع أكتر من كده لكنهم مكملين".

وتابع: "حالتي بتتحسن وبشوف فلاشات بيضا وأشباح أو شبكة بيضا بتظهر بعد جلسات الأكسجين بعد ضغط، وفيه جلسات فصل البلازما بتزيد أوى وده دليل إن الدم بيوصل للعين وده كويس، هو تحسن بطيئ لكني متمسك به"، موضحا أنّ الطاقم الطبي يرى أنّه حال استنفاذ كل الطرق ولم يتم التوصل لنتيجة مرضية سيتم طرح العلاج في الخارج ومؤسسة الرئاسة أكدت على ذلك.