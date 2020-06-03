الصحة تعلن توفير أكثر من 10 ملايين جرعة للعزل المنزلي والمخالطين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه جرى رفع عدد الأسرة التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 35 ألف سرير، وهو ما أدى إلى حدوث انفراجة كبيرة جدًا.

وأضافت الوزيرة خلال تصريحات لكاميرا "TEN": "وفرنا 2 مليون جرعة للعزل المنزلي و8 ملايين جرعة للمخالطين ونصف مليون جرعة للحالات الحرجة، وطلبنا مضاعفة هذه الأعداد".

وتابعت، أنها حريصة على متابعة حالة مستشفيات القاهرة الكبرى: "القاهرة وحدها بها 50% من إصابات مصر في آخر أسبوعين، وأزور المستشفيات لكي أشكر الأطقم الطبية على جديتهم وإخلاصهم، وأتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، والتأكد أن الجميع يحصل على الرعاية الكافية".

وأردفت: "الناس مصرة إنها تيجي مستشفيات الحميات والصدر، واستوقتني سيدة في مستشفى جراحات اليوم الواحد في الزاوية، وقالت إنها راحت المستشفى دي بعدما راحت مستشفى حميات العباسية وقالوا لها تروح هناك، ووفرنا في كل حي كبير مستشفى ومش صح إننا نيجي مستشفيات الحميات والصدر إلا لو كانت أقرب مستشفى لنا، وياريت نشوف أقرب مستشفى لينا ونتوجه لها بدل التكدس وبعدها يشتكو من التكدس، لأنهم مصرين يروحوا المستشفيات دي بس".

وواصلت "زايد": "ضخينا 320 مستشفى في الخدمة، في آخر 10 أيام عشان نوفر الخدمة بشكل أكثر توسع".