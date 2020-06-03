رئيس حي المنتزه عن سقوط بلكونة ومصرع شخصين: ملوحة البحر أكلت الحديد

علق الدكتور ياسر الجندى، رئيس حى المنتزه ثانى، على حادث مصرع رجل وطفلة وإصابة 4 آخرين إثر سقوط شرفة منزل بالإسكندرية.

وقال الجندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "العوامل الجوية بالمحافظة له تأثير قوي على المبانى"، مشيرًا أن ملوحة مياه البحر أثرت على حديد التسليح.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجان من أجل فصح العمارات خلال الفترة المقبلة، متابعًا: "عوامل المولحة بتعت البحر بتأثر فى حديد التسليح والبلكونة اللي سقطت مكنش باين عليها شئ من الخارج قبل وقوع الحادث.. إن شاء الله الإسكندرية هترجع عروس البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى ".

وأكد رئيس حي المنتزة ثان أن سقف المبنى سليم ولكن سور الشرفة هو الذي تأثر بعوامل الجو وأدى إلى سقوطه، مشيراً إلى أنه جاري التحقيق في الواقعة وسيتم محاسبة المقصرين،: "الشقة مهجورة ومفهاش حد ولا فرش وسبب الخسائر يعود إلى أن الشقة فى الطابق الأخير وسقوطها كان قوى وتسبب في خسائر بشرية".