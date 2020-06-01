مصرع شخص وتهشم ميكروباص اثر انهيار شرفه منزل شرق الإسكندرية

لقي شخص مصرعه، اليوم الاثنين، إثر مروره أسفل عقار بشارع عبد الحليم محمود بمنطقة المندرة بحي المنتزه ثان شرق الإسكندرية، حيث تصادف مروره انهيار شرفة الدور ال15 من العقار .

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان في الإسكندرية، بلاغ يفيد بانهيار شرفة بالدور ال15 من العقار بشارع عبد الحليم محمود بمنطقة المندرة، انتقلت قوة من الحي وسيارات الإسعاف .

وتسبب الحادث في تهشم سيارة ميكروباص كانت تصطف أسفل العقار المنهار

وقال الدكتور محمد عرابي، مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، إن سيارة الإسعاف نقلت متوفي من حادث انهيار شرفة الدور ال١٥ من العقار حيث تلفظ أنفاسه الأخيرة بعد سقوط الشرفة عليه.

وأضاف أن الشخص المتوفي ليس من سكان العقار بل كان يمر بالصدفة اثناء وقوع الشرفة وتوفي في الحال.