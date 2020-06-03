المستشفيات الخاصة: تكلفة دخول الحمام للأطقم الطبية تصل لـ700 جنيه

أكد الدكتور خالد سمير عبد الرحمن عضو مجلس إدارة مقدمى الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصري، إن أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة ليس مبالغاً فيها كما يعتقد البعض.

وقال عبدالرحمن خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن أجر الأطباء والممرضين مرتفع بشكل كبير: "أجر الطبيب الليلة الواحدة يصل لـ 4 آلاف عن الليلة والممرضة من 1200 إلى 1500 جنيه فى الليلة الواحدة .. وتكلفة دخول الحمام للأطقم الطبية تصل إلى 700 جنيه بسبب تغيير المستلزمات الطبية".

وأوضح عبدالرحمن، أن الأجور المرتفعة للأطقم الطبية في المستشفيات الخاصة تعود إلى تحمل الطبيب والممرض إلى مخاطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء معالجة المرضى، مشدداً على أن المستشفيات الخاصة تساهم مجتمعياً وبشكل كبير في خدمة المرضى.