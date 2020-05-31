متحدث الوزراء يهاجم المستشفيات الخاصة: فواتير علاج كورونا خيالية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وصلته فواتير علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، والتي كانت فواتير خيالية ومرتفعة للغاية، وكلف المسؤولين بوضع سقف لتكلفة علاج كورونا في المستشفيات الخاصة الراغبة في تقديم العلاج، لوضع حد لهذه المبالغة الكبيرة في التكلفة بالمستشفيات الخاصة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن "المواطن هيبقى عارف الحد الأقصى لعلاجه في المستشفى الخاص وتحديد سعر لكل خدمة، ومن يرغب التقليل في التكلفة عن الحد الأقصى من المستشفيات يكون جيد جدا".

وتابع سعد، بأن حظر التجوال أصبح من 8 مساءا لـ5 صباحا، بعد أن كان من 8 مساءا لـ6 صباحا بسبب إن المواطنين ممن يتحركون لأعمالهم خصوصا أن كثيرا منهم ينتقلون من محافظة لمحافظة أخرى، ولتمكينهم في الحضور بمواعيدهم، خصوصا وأن الصيف هو موسم حصاد بعض الفواكه وجني المحاصيل التي تتطلب الجني المبكر.