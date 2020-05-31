هيكل يتوعد المستشفيات الخاصة بإجراءات عنيفة حال المغالاة في الأسعار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" برئاسة مجلس الوزراء حرصت على الظهور في مؤتمر اليوم لقطع الشائعات التي انتشرت مؤخراً على السوشيال ميديا والرد عليها رسمياً، موضحًا أن تبكير موعد انتهاء الحظر اليومي إلى الخامسة صباحًا بدلًا من السادسة جاء لظروف العمل بعد مطالبات بفسحة من الوقت من قبل العاملين للوصول إلى أعمالهم في التوقيت المناسب.

وحول الإجراءات الجديدة للرقابة على المستشفيات الخاصة التي فتحت أبوابها لعلاج مرضى فيروس كورونا، أضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنه بعد ورود كثير من الشكاوى لنا حول أسعار الخدمات العلاجية المقدمة في هذه المستشفيات تم تكليف الأجهزة الرقابية مع المحافظين للإشراف على معايير البرتوكولات العلاجية وحماية الأطقم الطبية والإشراف على سقف الأسعار.

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أنه في حال ثبوت مبالغة المستشفيات الخاصة في أسعار الخدمات العلاجية سيتم اتخاذ إجراءات عنيفة ضدها خاصة أننا في جائحة ولا يجب استغلال مرض الناس والبلاد في حالة طوارئ وأي استغلال يعتبر مساسا بالأمن القومي للمواطن المصري، كاشفاً أن دخول المستشفيات الجامعية يمثل إضافة جديدة لدعم منظومة وقدرات القطاع الصحي.