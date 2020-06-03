طبيب: مستشفى أهالينا الإلكترونية لتخفيف العبء على "الصحة"

قال الدكتور شريف أحمد متولي المدير الطبي لجامعة النيل وأحد القائمين على فكرة مستشفى أهالينا الإلكترونية، إن الفكرة لاستشارات كورونا المنزلية منذ بدء الأزمة خلال متابعة الحالات مع الأهل والأصدقاء والجيران سواء عبر التليفون أو الإنترنت فكانت الفكرة أن نوحد كل هذا وعمل فريق من الأطباء وتأسيس مستشفى افتراضي به استقبال للحالة وفرز واستشاري وطبيب مقيم يتابعها وآخر التطورات لضمان عدم نزول الحالة من المنزل والتوجه للمستشفى لتخفيف الضغط على مستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف متولي، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه من ضمن ذلك أيضاً تخفيف احتكاك الحالة بالمواطنين في الشارع والطاقم الطبي وتقليل معدل العدوى والإصابة، لافتاً إلى أنى فوجئت برد فعل من الشهامة والفرحة العارمة من قبل الأطباء عند عرض الفكرة على الرغم أنه لا يوجد أحد منا سيعمل بأجر مادي.

وتابع، أن الجميع يشارك في هذه الفكرة من جميع التخصصات بداية من طالب كلية الطب واستشاريين وأساتذة جامعة ومتطوعين من كندا وأمريكا وانجلترا وكل ذلك بدون أجر وأن هذه الفكرة جعلتنا نشعر أن البلد ما زالت بخير.