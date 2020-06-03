ريم العدل تعلن سلبية تحليل كورونا: ربنا يحفظنا ويزيح الوباء

أعلنت ريم العدل، مصممة الأزياء، نتيجة التحاليل التي خضعت لها أمس، بعد مخالطتها للمخرج أحمد حسين الذي أصيب بفيروس كورونا.

وكتبت ريم عبر حسابها الخاص على "فيس بوك": "الحمد لله نتيجة المسحة سلبي الحمد لله.. شكرًا لكل الناس اللي سألت واتطمنت عليا.. ربنا يحفظنا كلنا يا رب ويزيح الوباء هنا يا رب".

وأعلن المخرج أحمد حسين، عبر حسابه على فيس بوك، إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "الحمد لله طلع عندي كورونا، أي حد اتعامل معايا الأسبوعين اللي فاتوا ياخد باله ويا ريت يعزل نفسه، وأنا آسف لو كنت سبب في عدوى لأي حد وربنا يسترها على كل الناس".