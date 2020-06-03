برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 10 محافظات

حالة من الطوارئ في البيوت المصرية بعد إعلان عدد من المديريات التعليمة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، عبر المواقع الرسمية للمديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية.

تستعرض "الوطن" كيفية الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات المصرية، في السطور التالية..

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020بنسبة نجاح 98.6 % .

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة من هنــــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/ 2020 بنسبة نجاح 99.71%.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادي من خلال الضغط هنـــــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019، وبلغت نسبة النجاح 99٪.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية من هنــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2019-2020 بنسبة نجاح بلغت 99.5%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان من هنــــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

أما نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في محافظة كفر الشيخ جاءت بنسبة نجاح 100%، واعتمدها اللواء جمال نور الدين.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ من هنــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 بنسبة نجاح 96,7%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في مرسي مطروح من هنــــــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح بلغت 99.64٪.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد من هنــــــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر

اعتمد المحافظ اللواء عمرو حنفى، نتيجة الفصل الدراسى الثاني لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 99.5%.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في البحر الأحمر من هنــــــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة بنجاح 99.49 %.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية من هنــــــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة بنجاح 99.49 % لطلاب التعليم النظامي.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف من هنــــــــــا.