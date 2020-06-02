برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

أعلنت محافظ بني سويف اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، اليوم الثلاثاء، حيث يمكن الحصول عليها عن طريق الرابط التالي: http://www.benisuef.gov.eg/New_Portal/Natega/prep/prep.aspx

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بنسبة بنجاح 99.49 % لطلاب التعليم النظامي.

وكان تقدم للامتحان 44963 طالباً وطالبةخلال الفصل الدراسي الأول، حضر منهم 44738 طالباً وطالبة، فيما حصل 48 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 95.71%، حيث تقدم للامتحان 886 طالبا حضر منهم 848.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 68.16 %، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 93%.

وسجلت إدارة ببا نسبة نجاح بلغت 99.48%، فإدارة بني سويف 99.44%، تلتها إدارة الواسطى 99.26%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة إهناسيا 99.20%.