محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6%

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 98.6%.

وهنأ محافظ الدقهلية الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي.

وأشاد مختار بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لإعلانها.

ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من حق لهم التقدم للامتحانات 102 ألف و361 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، حضروا جميعا الامتحانات من خلال تقديم الأبحاث، نجح منهم100 ألف و984 طالب وطالبة بنسبة نجاح إجمالية بلغت 98.6% وعدد الطلاب التكميلي 540 طالب ،وعدد طلاب الذين لهم حق امتحان الدور الثاني يبلغ 837 طالب.