طارق حجي: وجود ترامب أفضل للمصلحة المصرية من الديموقراطيين

قال المفكر دكتور طارق حجي، إن مصر والمنطقة العربية عاشا مشاكل كبرى بسبب تفكير إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر "سكايب"، ببرنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "وجهة نظر الديموقراطيين، أن الإخوان قوة سياسية يجب أن تدمج في الحياة الاقتصادية، وانا أقول إنه كلام على الورق، بدليل غزة ولم يرحلوا عن حكمها، وأريد مثالا على ديموقراطية الإخوان، ومن المنظور المصري، أسوأ ما يمكن حدوثه هو وجود رجال أوباما في البيت الأبيض".

وتابع: "وجود ترامب أفضل للمصلحة ترامب، وبالنسبة للداخل الأمريكي فإن هناك علامات على أن ما يحدث مضخم من قبل الديموقراطيين وجو بايدن هو الأكثر استفادة من الأحداث الأخيرة".

وأردف، أن العنصرية والتعصب ليستا من إنتاج اليوم، ولكنهما من إنتاج الخلطة الأمريكية، حيث أنها قائمة على حقائق أولها إفناء الهنود الحمر، ثانيها شحن البشر أصحاب البشرة السوداء أو الغامقة من غرب أفريقيا، إلى أمريكا ليكونوا عبيدا، والصيغة الأمريكية ما زال بها أسس العنصرية.