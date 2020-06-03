الزيات: ارتفاع الوفيات بين الأطباء بكورونا لتصل إلى 36 شهيدا حتى الآن

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إن تضحيات الفريق الطبي ما زالت مستمرة، مؤكدا أنه البطل الحقيقي في أزمة مواجهة فيروس كورونا.

وأكد الزيات في تصريحات لـ"الوطن"، أنَّ النقابة حصرت أعداد الشهداء حتى الآن، وبلغت أعدادهم 36 شهيدًا.

يشار إلى أن اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء، كانا قررا دعم حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الأطباء بـ100 ألف جنيه، والمصاب بـ20 ألف جنيه، نظرًا للجائحة التي تمر بها البلاد، ولما يواجهه الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية من إصابات، وأحيانًا تصل إلى الوفاة في مواجهة كورونا