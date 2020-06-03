التطبيقيين: الانتهاء من صرف المعاشات بـ"فرعية القاهرة" اليوم

أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين، أنه سيتم الانتهاء من صرف المعاشات بفرعية القاهرة، اليوم الأربعاء، من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.

وكانت قد أعلنت النقابة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه طبقا للاجراءات الاحترازية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لن يتم السماح لأي شخص بدخول مبنى النقابة إلا بارتداء الكمامة.

وناشدت النقابة أعضاءها بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتنظيمية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، لمنع عدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19، أثناء صرف دفعة المعاشات بمقر النقابة العامة للتطبيقيين، للأعضاء المستحقين.