شرير وصعيدي ومقاتل.. حكاية 5 أفلام سينمائية في مسيرة علي عبدالرحيم

توفي أمس الثلاثاء، الفنان علي عبدالرحيم، عن عمر 59 عاما، بعد أن أثرى الفن بأعمال فنية عديدة، على صعيد السينما والتليفزيون وأيضًا المسرح.

على الرغم من تقديمه نحو 90 عملا فنيا خلال مسيرته، إلا أن رصيد علي عبدالرحيم من الأفلام السينمائية لم يحمل سوى 5 أفلام فقط، ولكنه ترك من خلالها بصمته في الشاشة الكبيرة، وتستعرضها "الوطن" فيما يلي.

شمس الزناتي

شارك الفنان علي عبدالرحيم في فيلم "شمس الزناتي"، عام 1991، من خلال شخصية "سامبو" الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام، وكان أحد رجال "الزناتي" الذين حاربوا الظلم والمستبدين، قبل أن يقتل في نهاية الفيلم، وهو من إخراج سمير سيف.

الكنز

كما شارك "عبد الرحيم" في فيلم "الكنز" عام 1993، والذي وهو من بطولة يحيى الفخراني وليلى علوي، ويحكي عن عجوز التركي يجد خريطة تشير لوجود كنز خفي في صعيد مصر، فيرحل إليها بصحبة حفيدته، ليفاجأ في طريقه بالعالم التركي الذي يساعده في فهم الخريطة، ويسعى للحصول على الكنز لنفسه، ويدور بينهم الصراع ويشترك فيه عالم آثار مصري وطني.

من خاف سلم

وأيضًا شارك في فيلم "من خاف سلم" عام 1987، والذي يحكي عن مستندات خطيرة تهدد "كمال" يحيى الفخراني، يتم تسليمها للبطل من رئيسه في الشغل لكي يسلمها للرجل الكبير بدون أن يعلم بخطورتها، ولكن الرجل الكبير يظن السوء بالمدير فيقوم بقتله ويتهم البطل فيه.

زمن أبو الدهب

وفي عام 2014، شارك علي عبدالرحيم، في فيلم " زمن أبو الدهب"، الذي يدور في إطار درامي اجتماعي عن انتشار المواد المخدرة، وخاصة الكيمائية بين الشباب في الأحياء الشعبية، وما يترتب على ذلك في تغيير تصرفات الشباب للأسوء.

إعدام بريء

وفي العام ذاته، شارك النجم الراحل في فيلم "إعدام بريء"، بشخصية "داغر" الشرير، وتتركز أحداثه حول حياة شقيقين يتيمين، عمل أحدهما في سلك الشرطة، أما الشقيق الثاني فيعمل طبيبًا، اكتشف في يوم من الأيام وجود مبيدات مسرطنة في (مصر) ، مما يدفعه لمحاولة الكشف عن الأشخاص الفاسدين المسئولين عن توريد تلك المبيدات، وتتصاعد الأحداث.