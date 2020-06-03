"القوى العاملة": تحصيل 321 ألف جنيه مستحقات 11 عاملا مصريا بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة، لصرف مستحقات متأخرة لـ 11 من العاملين المصريين بإحدى شركات المقاولات ، وبلغت إجماليها 75 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 321 ألفا و630 جنيها مصريا تقريبا .

ولفت هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إلي أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة الـ 11 عاملا ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وتابع قائلا : إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بالرياض أحمد رجائي، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بصرف مستحقات هذه العمالة ، ووتم على مدار أسبوعين التواصل يومياً مع الشركة من أجل سداد مستحقات العاملين كاملة مع عمل تأشيرة خروج نهائي لعودتهم إلى أرض الوطن.

وأكد المستشار العمالي بالرياض أن الشركة تجاوبت بالفعل وديا ، وقامت بصرف المستحقات المالية النظامية لـ 11 عاملا مصريا في الشركة ، حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة للعاملين خمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي ، وجارى التنسيق لاستخراج تأشيرة الخروج النهائي وعودتهم إلى أرض الوطن.