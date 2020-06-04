اليوم.. "مكافحة الإدمان" يبث جلسات مباشرة للرد على استفسارات المتعافين

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم الخميس، بث جلسات مباشرة لمدة ساعتين، من الساعة 1 حتى الساعة 3 ظهرا، لتقديم الدعم النفسي، والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم، من خلال أخصائيين متخصصين لدى الصندوق خاصة فى ظل التزام الكثير من متعافى الخط الساخن فى البقاء بالمنازل خلال هذه الفترة، للوقاية من فيروس كورونا.

ويتم الدخول على موقع الصندوق‏ http://www.drugcontrol.org.eg/media/NewsList/Item_644 ومشاهدة جلسات البث المباشر، كما يمكن التواصل مع الصندوق من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة، لتقديم كل الخدمات والمشورة في أي وقت، أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق، من خلال المتخصصين.

‏وجدير بالذكر، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كان أعلن عن اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق، البالغ عددهم "29 ألف" متطوع على مستوى الجمهورية، واستبدالها بأنشطة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعى، والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كل التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.