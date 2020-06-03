بـ1.5 مليار جنيه.. جامعة بنها تبدأ إنشاء المستشفى التخصصصي الجديد

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تولي ملف مشروع إنشاء المستشفي التخصصي الجامعي الجديد اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا الى أن المشروع كان ولا يزال حلمًا لأبناء القليوبية، وتأكيدًا حقيقيًا على أرض الواقع لالتزام جامعة بنها بدورها المجتمعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذى عقده "السعيد" مع لجنة التوجيه والإشراف ومتابعة تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفى بنها الجامعي التخصصي الجديد، برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من التمويل الذاتي بالجامعة، لتكون نواة للبدء في الأعمال التمهيدية لإنشاء المستشفى التخصصي الجديد، وجار تدبير 50 مليون جنيه أخرى من الموارد الذاتية.

وطالب "السعيد" مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجامعة والمحافظة، للمساهمة في إنشاء هذا المشروع العملاق، والتبرع على حساب المستشفيات الجامعية رقم (99999)، مؤكدًا أن مشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد سيتكلف ما يقرب من 1.5 مليار جنيه، شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية اللازمة.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة تخصيص وتجهيز مقر للجنة التوجيه والإشراف والمتابعة فى مكان إنشاء المشروع، لمتابعة تنفيذ مراحله أولًا بأول، مؤكدًا أن إدارة الجامعة ستظل داعمة لأعضاء اللجنة، وستقدم الدعم اللوجيستي لأداء مهامها، ودعم قراراتها التى تتمتع بالاستقلالية التامة.

"عدوى": المشروع خطوة تاريخية لجامعة بنها ومحافظة القليوبية

من جانبه أعرب الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق عن سعادته برئاسته للجنة التوجيه والإشراف والمتابعة على تنفيذ وتجهيز مستشفى بنها الجامعي التخصصي الجديد، مشيرًا إلى أن كل عضو فى اللجنة لديه استعداد للمشاركة في العمل المجتمعي.

وأكد وزير الصحة الأسبق، أن إنشاء المستشفى الجديد يتطلب مخططًا استراتيجيًا عامًا وفقًا لاحتياجات محافظة القليوبية، مشيرًا الى أن اللجنة ستعمل لتحقيق الإنجازات على أرض الواقع، وفقًا للخطة الموضوعة، وطبقًا للأكواد المصرية التي تضاهي الأكواد العالمية.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قد أصدر قرارًا بتشكل لجنة للتوجيه والإشراف والمتابعة على تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفي بنها الجامعي التخصصي الجديد برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق.

وتختص اللجنة بالتنسيق مع الجهة المتعاقد معها لتنفيذ أعمال المشروع، والإطلاع على تنفيذ الأعمال التي نص عليها عقد الإنشاء، وإبداء الاقتراحات اللازمة لتنفيذ هذا العقد، والنظر في مدى مطابقة الأعمال المنفذه للبرامج الزمنية للمشروع، وأيضًا مدى مطابقة هذا التنفيذ للغرض من إقامة المستشفى، واقتراح أفضل السبل لتحقيق ذلك.

يُذكر أن جامعة بنها قد حصلت على التراخيص اللازمة لهدم كافة المنشآت الموجودة على الأرض لإنشاء المستشفى الجديد، والذى يقام بإجمالى مسطحات بنائية حوالى 60000م2، وهى عبارة عن بدروم وأرضي و8 متكرر، ويسع 450 سريرًا و15 غرفة عمليات، و50 سرير بالعناية المركزة، كما يضم المستشفى التخصصي العديد من التخصصات الطبية الجديدة.