روسيا تسجل 8536 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 8536 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 1842 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالي عدد الاصابات 432277 إصابة.

وقال المقر، في بيان له نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية)، إن السلطات الصحية سجلت على مدار اخر 24 ساعة 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 432277".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1842 حالة، و736 حالة بضواحيها، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورج 380 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وتابع المقر في بيانه: "في الوقت ذاته، غادر 8972 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 195957 شخصا".

أما عن الوفيات، أشار المقر إلى تسجيل 178 حالات وفاة بالفيروس في عموم روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، حتى بلغ إجمالي الوفيات 5215 شخصا.