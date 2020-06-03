استشاري: تقليل العاملين بالقطاعات المختلفة يحد من انتشار كورونا

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، إنه يجب على المؤسسات والجهات الحكومية تخفيف عدد العاملين لديهم لعدم انتشار فيروس كورونا.

وحذرت عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، من امتحان طلاب البكالوريوس والكليات والطلبة بالثانوية العامة في وقت واحد، "هيكون فيه زحمة مع بعض وهيتقابلوا قبل وبعد الامتحان وهيكون معاهم الأهالي، وده ضد كل القواعد الصحية"، موضحه أن على كل المواطنين الاهتمام بفيتامين سي والموجود في الجوافة والكيوي واليوسفي والليمون والفلفل الألوان، مع عدم التكالب في شراء عقار فيتامين سي الموجود في الصيدليات.

وأكدت على أن أغلب المحاصيل الزراعية المصرية تتضمن الكثير من الفيتامينات والمواد الضرورية التي يحتاجها جسد الإنسان لتقوية جهازه المناعي، والعمل دون الإصابة بفيروس كورونا.