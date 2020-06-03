بدران: يجب مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة لعدم انتشار كورونا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه على كل المواطنين الاهتمام بالتباعد الاجتماعي في كل أوجه الحياة والالتزام بالبعد بين المواطن وغيره مسافة متر ونصف، "نراعي إننا منقربش من حد تماما في البيت والشغل".

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الالتزام بالقواعد الصحية التي أقرتها الدولة هو أمر من شأنه عدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين عن طريق ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، موضحا أنه وبالنسبة للكمامة القماش فيجب غسلها جيدا فور العودة إلى المنزل بالكلور والماء والصابون.

وأكد أن فيروس كورونا يحيا على الأسطح مدة 3 أيام حتى يموت، وهو ما يعزز نقله من شخص إلى آخر في ثوان، مشيرا إلى أنه بات لزاما على المواطنين الالتزام بتطهير كل متعلقاتهم بالكحول أو الكلور.