المفتي ناعيا القوصي: لعب دورا في نشر وسطية وسماحة الإسلام

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، العالم الجليل والمفكر الإسلامي وأحد كبار علماء علم الكلام الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والذي وافته المنية، صباح اليوم، عن عمر ناهز 76 عامًا.

وأكد المفتي أن فقيد الأمة لعب دورا كبيرا في نشر وسطية وسماحة الإسلام، والتعريف بحقيقة الدين في مواجهة تيارات العنف والتطرف والإرهاب، وأن التاريخ سيذكر بحروف من نور العالم الجليل بمؤلفاته القيّمة في مجال العقيدة والفلسفة، والتي غذت العقل والروح وأثرت الفكر العربي والإسلامي.

وتقدم المفتي بخالص العزاء المواساة إلى أسرة العالم الجليل وللأزهر الشريف والعالم الإسلامي وطلبة العلم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن المفكر الراحل كان له العديد من المؤلفات والاسهامات العلمية التي ناقشت القضايا الفكرية للأمة وأسهمت في وضع الحلول لها، ومن أبرز تلك المؤلفات: "أسباب الأزمة المعاصرة التي يعيشها الإنسان"، "في التجديد وما إليه"، "موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين"، "جوانب من التراث الفلسفي في الإسلام".. وغيرها من المؤلفات والجهود العلمية التي أثرت المكتبة الإسلامية وساهمت في نشر الفكر الوسطي المعتدل.