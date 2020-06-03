غارات روسية على شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنّ روسيا شنّت غارات روسية على شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكدا خطر نشاط الإرهابيين في سوريا على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأنّ لافروف وجويتيرش أجريا اليوم اتصالا هاتفيا، تبادلا خلاله بشكل مفصل الآراء بشأن الأوضاع على الأرض في سوريا، بما في ذلك جهود روسيا وتركيا لإرساء الاستقرار وضمان وقف إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد في إطار تطبيق البروتوكول الإضافي (لمذكرة سوتشي) الموقع يوم 5 مارس من العام الحالي"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضافت الوزارة أنّ المكالمة جرى خلالها "تأكيد خطر تفعيل الإرهابيين في سوريا أنشطتهم على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، مع التشديد على ضرورة ضمان الأمن والاستقرار الصارمين في البلاد بناء على إعادة سيادتها ووحدة أراضيها".

وبحث لافروف وجوتيريش بشكل مفصل، حسب البيان، "مهام تنشيط المساعدة الإنسانية للسوريين الذين يعانون من الحاجة إليها في كل أراضي البلاد دون تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة"، لا سيما في ظل "الأهمية الخاصة لتطبيق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تخفيف أو وقف العقوبات أحادية الجانب، التي تعرقل توريد الأدوية والمعدات الطبية ذات الأهمية الحيوية، وتسبب نقص المستلزمات الأساسية وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".

وأكد كلا الجانبين أنّه لا بديل لتسوية الأزمة السورية بطرق سياسية في إطار عملية يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بدعم الأمم المتحدة، كما ينص عليه القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي.