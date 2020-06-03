يوميات كورونا في الشام: ارتفاع وفيات سوريا إلى 6.. و"صفر" في لبنان

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى6.412.392 فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 378.484، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.937.134.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة اليوم بالمفهوم الحديث كل من: سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، امس الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة بين الإصابات المسجلة بكورونا المستجد، لشخص يعاني من الربو وكان قد أجرى في وقت سابق عملية قلب مفتوح ما يرفع عدد الوفيات إلى 6، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت الوزارة السورية، في بيان، أنه تم شفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالوباء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 50.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الأول الاثنين، عن إصابة جديدة بالوباء لدى أحد المخالطين في السويداء ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 123.

ونفت محافظة دمشق ما أشيع بخصوص إعادة افتتاح النوادي الرياضية والمسابح وصالات المناسبات، مؤكدة أن المحافظة تعمل وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت مديرة الإعلام في محافظة دمشق، ريم العبدو، عدم صدور أي قرار من المحافظة بخصوص إعادة افتتاح النوادي الرياضية والمسابح وصالات المناسبات حتى تاريخ أمس الأول، كما أكدت أن المحافظة تعمل وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء.

وأشارت العبدو في تصريح خاص لصحيفة "الوطن" السورية، إلى أن محافظة دمشق تلتزم بقرارات الفريق الحكومي المكلف بمتابعة التصدي لوباء كورونا.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في فلسطين إلى 630

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم، عن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا المستجد في قرية عزون العتمة بمحافظة قلقيلية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الإصابتين الجديدتين هما لطفل يبلغ من العمر عامين، وسيدة 25 عاماً، جراء مخالطتهما لمصابين سابقين، وبذلك يرتفع عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 630، من بينها 5 حالات وفاة و527 حالة تعافي.

وتوزعت الإصابات على محافظات القدس 23 حالة، والخليل 17 حالة، وقلقيلية 16 حالة، والمحافظات الجنوبية "قطاع غزة" 42 حالة.

وبلغت نسبة حالات التعافي 84% من مجمل الإصابات، فيما بلغ عدد المتواجدين في الحجر المنزلي 19721 مواطناً ومواطنة.

وتسلمت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، شحنة مساعدات من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في فلسطين، شملت شرائح فحص لكورونا المستجد ومعدات طبية أخرى؛ لدعم جهود الوزارة في مواجهة الوباء.

وفي لبنان، أعلنت السلطات، أمس الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الاصابة بكورونا المستجد إلى 1242 حالة بعد تسجيل تسع اصابات جديدة.

ارتفاع عدد حالات الشفاء من الوباء في لبنان إلى 719

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقرير يومي انها لم تسجل اي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 27 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

واشارت الوزراة اللبنانية، الى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 719 حالة شفاء فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت في الساعات الـ24 ساعة الماضية 2068 فحصا.