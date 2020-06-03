نائبة تطالب "التعليم" بعلاج الطلاب المصابين بكورونا أثناء الامتحانات

طالبت منى منير عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بتحمل تكلفة علاج أي طالب سيصاب بفيروس كورونا، في أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، حتى شفائه، مشيرة إلى أن الوزارة أعلنت اتخاذها كل التدابير والاحتياجات اللازمة؛ لتأدية امتحانات الثانوية العامة، ورعاية الطلاب رعاية كاملة لحين الانتهاء من الامتحانات.

وأوضحت منير، في بيان لها، أن الوزارة لا بد أن تتحمل مسؤولية الطلاب بشكلٍ كامل، منذ دخولهم للجان بعد الاطمئنان عليهم وفحصهم فحص كامل وتعقيمهم وتطهير اللجان وأوراق الامتحان، حتى خروجهم من المدرسة بعد انتهاء الامتحان.

كما طالبت منير بتنظيم لجنة خاصة للطلاب الذين سيصابون بالفيروس أو تظهر عليهم أعراض، بعد تماثلهم للشفاء حتى لا تضيع عليهم الامتحانات ومن ثم لمجهوداتهم خلال العام.