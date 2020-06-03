رئيس التحرير

محمود مسلم

الليمون بـ35 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة بالمنصورة

كتب:

صالح رمضان
11:50 ص | الأربعاء 03 يونيو 2020
ليمون

ليمون

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية بقيادة المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة، اليوم الأربعاء، أسعار الخضر والفاكهة الاسترشادية من مجمع الخضر والفاكهة.

وحددت القائمة أسعار الخضر كما يلي: الفوصوليا من 5 - 6 جنيهات، والباذنجان من 3- 4.5 جنيهات، والبصل من 3 - 4 جنيهات، والخيار من 2.5-4.5 جنيهات، والفلفل من 2.5 - 17 جنيهًا، والشطة من 2.5- 3.5 جنيهات، والجزر من 2 -4.5 جنيهات، والطماطم من 1.2 -3.2 جنيهات، والبطاطس من 1.5- 2.5 جنيه، والكوسة من 3- 5.5 جنيهات، والليمون من 25- 35 جنيهًا.

كما حددت القائمة أسعار الفاكهةكما يلي: أسعار الفاكهة موز من 8-10 جنيهات، والتفاح من 4- 19 جنيهًا، والكيوي من 18-23 جنيهًا، والبرتقال من 7.5-8.5 جنيهًا، والخوخ من 28- 5.5 جنيهًا، والأناناس من 3-4 جنيهات، والبطيخ من 8- 30 جنيهًا، والمشمش من 7 – 10 جنيهات، والعنب من 10 – 15 جنيهًا، والبرقوق من 10 – 17 جنيهًا.

 