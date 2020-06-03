الخشت: تخصيص مندوب رسمي لصرف العلاج للأساتذة فوق الستين وذوي الأمراض

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الاستمرار في تجديد قرارات صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة لمدة 3 شهور إضافية وهي، "يونيو ويوليو وأغسطس" من خلال اللجنة الطبية، وذلك تخفيفًا عليهم وحفاظًا على سلامتهم.

وأوضح الخشت، أنه تم التوجيه بتخصيص مندوب رسمي تحت إشراف العميد وإدارة وكيل الكلية للمجتمع في كل كلية لتكرار وصرف العلاج للأساتذة فوق الستين وذوي الأمراض المزمنة، دون الحاجة لتواجدهم شخصيًا، وذلك بغرض التخفيف عن كبار السن من العاملين وأعضاء هيئة التدريس وتقليل تنقلهم وخروجهم من منازلهم في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقرر الدكتور محمد الخشت في وقت سابق صرف العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس من المعاشات وذوي الأمراض المزمنة شهرين دفعة واحدة "أبريل ومايو"، ووجه بتشغيل عيادة كلية الحقوق لختم تجديد صرف الأدوية.

كما قرر السماح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص معتمدة من وزارة الصحة، بنفس شروط العلاج الداخلي، بشرط إحضار الفواتير مختومة ومعتمدة، مؤكدًا على أن الجامعة سوف تسدد التكلفة المعادلة لقيمة العلاج بمستشفياتها بعد التأكد من صحة الفواتير من الجهة المعالج فيها.