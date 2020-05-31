الخشت يؤكد استمرار العمل بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين

نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مساء أمس، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة صور تظهر عودة العمل واستكمال أعمال البناء والتشطيبات بمشروع اسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين العاملين مسافة 2 متر على الأقل.

وقال الدكتور الخشت: بشائر عودة العمل بعد عيد الفطر في مشروع الإسكان في العمارات التي لم تستكمل، وعلى الجانب الآخر استكمال تشطيبات الجزء الذي انتهى بناؤه، وأن العمل على كافة المستويات وعلى الرغم من كل الظروف، وبشرط التباعد بمسافة كافية وفي الهواء الطلق.