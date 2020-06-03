ضبط أحد الأشخاص بالمنيا وبحوزته 374 قطعة أثرية بقصد الإتجار

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار من خلال ضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية.. فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا (بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار) قيام أحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن المنيا أسفرت عن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته ( عدد 374 قطعة أثرية ) على النحو التالى:

عدد ( 304 ) عملة نحاسية ( مختلفة الأشكال والأحجام) .

عدد ( 35 ) تمثال من الأوشابتى من الفيانس الأزرق بطول 10 سم .

عدد ( 2 ) تمثال من الأوشابتى من الفيانس الأزرق بطول 15 سم .

تمثال من الحجر الجيرى لطفل صغير بطول 3 سم .

تمثال من الخشب للإله حورس بطول 5 سم .

عدد ( 25 ) تميمة (مختلفة الأشكال والأحجام) .

عدد ( 3 ) مسرجة من الفخار متوسطة الحجم .

جعران من الفيانس صغير الحجم.

قلادة من الفيانس تنتهى بتميمة على شكل أسد.

قلادة بها مجموعة من الخرز.

بعرض المضبوطات على مفتشى آثار المنطقة أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار.. وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.