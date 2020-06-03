محلل سياسي: مخاوف بضلوع جهات إقليمية في أحداث العنف بأمريكا

قال ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، إنّ التحقيقات لم تسفر بعد عمن وراء الأفعال التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، بينما تشير الاتهامات إلى حركة "أنتيفا"، التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراجها كمنظمة إرهابية.

وأضاف شرقاوي، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "هذا الصباح"، وتقدمه الإعلامية "خلود زهران، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ هناك مخاوف من وجود جهات إقليمية تموّل بعض هذه الإجراءات لخلق حالة من عدم الاستقرار في أمريكا، بينما ظهرت مظاهرات اليوم سلمية بنسب نهب وسرقة قليلة، موضحا أنّه وبالنسبة للمحتجين أمام البيت الأبيض كانوا مستائين مما يحدث في عدد من الولايات من سرقات ونهب.

وأكد ضرب المتظاهرين السلميين أمام البيت الأبيض بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، وسحقهم حتى يبتعدوا في أسرع وقت ممكن، ليخرج الرئيس ترامب من البيت الأبيض للجهة الأخرى منه، مشيرا إلى أنّ تلك الأعمال التي شهدتها أمريكا جاءت بسبب حالة اقتصادية متدنية وجلوس أكثر من 40 مليون أمريكي عن العمل، أغلبهم من الوظائف التي تتعامل بنظام الساعة وليسوا موظفين بعقود مستدامة.