السكة الحديد: ألتزام كبير من المواطنين بتطبيق الإجرائات الاحترازية

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن كل الركاب والعاملين بقطاع سكك حديد مصر قد التزموا بما أقره مجلس الوزراء من قرارت تقضي بضرورة ارتداء الكمامات.

وأضاف "رسلان" خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك استجابة كاملة من قبل المواطنين حفاظا على عدم انتشار الفيروس فيما بينهم، موضحا أن ارتفاع نسب تطبيق المواطنين للإجراءات الاحترازية لا يمنع وجود بعضا منهم ممن لا يمتلكون الوعي الكافي ولا يلتزمون بالقواعد بشكل كامل.

وأكد أن الهيئة وفرت بعض الكمامات في شبابيك التذاكر وبأسعار مناسبة حتى يستطيع الركاب شراؤها من أماكن موثوق بها أثناء حجز تذاكر السفر، مشيرا إلى أنه وبالنسبة للمخالفين فقد تم التنبية عليهم بشكل كامل بضرورة ارتداء الكمامات وفي حال أصر أحد منهم على المخالفة يتم تحويله إلى شرطة النقل والمواصلات الموجودة بكل المحطات وتحرير محضر له.