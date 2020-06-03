"نقل النواب": أتوبيسات BRT ستحل أزمة مرور الدائري

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بحرص الدولة المصرية على تخفيف الزحام على الطرق وتحقيق السيولة المرورية، وتيسيير أتوبيسات BRT، وهي الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التي تسير في مسارات مخصصة وتقديم مستوى عال من الخدمات على الطريق الدائري.

وأوضح أنه بحسب بيانات محافظة القاهرة، فإن متوسط المرور اليومي للنقل في القاهرة الكبرى يتوزع بواقع 2% للنقل الثقيل، و5% نقل خفيف، "دراجات"، و2% نصيب أتوبيسات، وسيارات الميكروباص 2%، و15% للتاكسي، و74% للملاكي، وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الطرق مما يزيد من الزحام والاختناقات المرورية للقاهرة الكبرى.

وأضاف أن الطريق الدائري يعاني من عدة مشكلات، أهمها الاختناقات المرورية التي تشتد في أوقات الذروة، بعد أن كان الهدف من إنشائه بطول 100 كيلو متر حول القاهرة لرفع الضغط المروري من شوارع العاصمة، وبمرور 30 عامًا على إنشائه وصلت المشكلة إلى طريق مسدود، مع صمت تام من الجهات المسؤولة، التي لا يلمس المواطن المصرية أي وجود لها، إضافة إلى وجود مخالفات تودي بحياة أرواح الأبرياء.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية لما سيقدمه من وسيلة نقل آمنة وسريعة لا تقل أهمية عن مترو الأنفاق، ما سيقلل من زحام سيارات الأجرة على الطريق والعربات الملاكي، فيعتبر نظام BRT نقل عام مرن ومتكامل، يوفّر خدمة سريعة وآمنة، معتمدا على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارات مخصّصة في حوزة خاصة بها، وتقدم مستوى عال من الخدمات، حيث تسير بترددات تصل إلى دقائق معدودة، كما يشمل النظام أيضا محطات حديثة متكاملة.