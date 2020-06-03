جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال شهر مايو 2020 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والإستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع الجهات المعينة خلال شهر مايو 2020 .. عن تحقيق العديد من النتائج من بينها :

ضبط ( 2 ) قضية مخدرات .

ضبط (67) قضية تهريب بضائع ، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (23 ميلون جنيه).

ضبط ( 2 ) قضية تزوير .

ضبط ( 127 ) مخالفة إجراءات جمركية .

ضبط ( 18 ) قضية إنتهاء مدة التصريح .

ضبط ( 82 ) قضية دخول دائرة بدون تصريح .

ضبط ( 18 ) قضية عدم حمل تحقيق شخصية .

ضبط ( 6 ) قضايا صيد بدون تصريح .

ضبط ( 2 ) قضية مخالفة مسطح مائى .

ضبط ( 13 ) قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص .

ضبط (174) مخالفة مرورية .

تنفيذ (8) أحكام جنائية .

تنفيذ (1595) حكم حبس .

تنفيذ (56) حكم غرامة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .