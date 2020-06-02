ضبط 24 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في دمياط

كثفت إدارة المرور بدمياط بقيادة العقيد حازم راتب جهودها على مستوى المحافظة لمتابعة تنفيذ تلك تعليمات رئاسة الوزراء وذلك من خلال نشر كمائن مرورية بجميع المواقف والمناطق كافة إذ أسفرت تلك الجهود المبذولة على مدار اليوم عن ضبط ٢٤ سائقا مخالفا لذلك القرار حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وسحب رخص السيارات.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن ذلك يأتى وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام جميع سائقى سيارات الأجرة والنقل الجماعى والركاب بإرتداء الكمامة الواقية حفاظا على الصحة العامة والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المحافظ استمرار تلك الحملات حرصاً على سلامة المواطنين مؤكدة أنه سيتم مصادرة أى مركبة توكتوك يُخالف قائدها تلك التعليمات.