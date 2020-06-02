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محمود مسلم

ضبط 24 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في دمياط

كتب:

سهاد الخضري
11:42 م | الثلاثاء 02 يونيو 2020
محافظ دمياط

محافظ دمياط

كثفت إدارة المرور بدمياط بقيادة العقيد حازم راتب جهودها على مستوى المحافظة لمتابعة تنفيذ تلك تعليمات  رئاسة الوزراء وذلك من خلال نشر كمائن مرورية بجميع المواقف والمناطق كافة إذ أسفرت تلك الجهود المبذولة على مدار اليوم عن ضبط ٢٤ سائقا مخالفا لذلك القرار حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وسحب رخص السيارات.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن ذلك يأتى وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام جميع سائقى سيارات الأجرة والنقل الجماعى والركاب بإرتداء الكمامة الواقية حفاظا على الصحة العامة والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المحافظ استمرار تلك الحملات حرصاً على سلامة المواطنين مؤكدة أنه سيتم مصادرة أى مركبة توكتوك يُخالف قائدها تلك التعليمات.