الأحد والإثنين.. طاقة النواب تناقش مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي 4 اجتماعات يومي الأحد والإثنين القادمين، لمناقشة عدد من الموضوعات، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

ويشمل إنشاء هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، تتولى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

كما يعد الجهاز الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكل مراحل التعاقد، وتقديم الدعم الفني اللازم في حال طلب الجهة الإدارية المختصة، وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، وتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة.

وتناقش اللجنة جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتستمع اللجنة إلى جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.